Circuito: Nova Música, Novos Caminhos estreia com Supervão, Batata Boy

A primeira edição do Circuito - Nova Música, Novos Caminhos chega para movimentar a cena independente brasileira com uma turnê especial. De 23 a 26 de janeiro, os artistas Supervão, Batata Boy e Madre percorrem quatro cidades paulistas, apresentando-se em São Paulo (Bar Alto), Sorocaba (Asteroid), Americana (Espaço GNU) e Campinas (Bar do Zé). Os ingressos custam R$ 25 (exceto Americana, que terá entrada gratuita).

Idealizado pela produtora Vegas Cultural e com curadoria do jornalista Lúcio Ribeiro, o Circuito surge com o intuito de conectar artistas da nova cena musical com públicos de diferentes regiões, promovendo uma cultura "on the road" adaptada à realidade brasileira. Inspirado em turnês itinerantes comuns nos Estados Unidos e Europa, o projeto visa facilitar a circulação de bandas e criar novas oportunidades para a música independente no Brasil.

Os artistas da primeira edição