Ca7riel e Paco Amoroso: conheça os 'pibes' que driblam na música argentina

Na contramão da padronização, a moda gen Z propõe justamente o contrário: colagens, experimentações, apropriações irônicas. E Ca7riel e Paco são bons exemplos disso.

Seus looks misturam referências do punk, do rave, do Y2K, do futebol e do cyber-fetichismo. É como se cada roupa fosse uma performance, uma narrativa visual.

Em 2024, a dupla se apresentou no Tiny Desk, nos Estados Unidos — uma performance que chamou atenção pela energia crua e criativa, e resultou numa exposição pivotal para a dupla.

E agora essa energia chega ao Brasil.