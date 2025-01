Brega funk, batidão, rap e indie: as apostas do TOCA para a música em 2025

A atriz pernambucana se lançou oficialmente na carreira musical em 2022 já dizendo a que veio: "Respira", seu primeiro single, trouxe uma mistura orientada para as pistas, misturando pop eletrônico e ritmos regionais. A pegada continuou nos anos seguintes, culminando no lançamento do EP "Não Vim ao Mundo Pra Ser Pedra", em 2024.

Reunião de singles já lançados, "Não Vim ao Mundo Pra Ser Pedra" é puro suco de Brasil, trazendo letras sobre relacionamentos levadas por um amálgama de brega funk, pagodão baiano e tecnobrega - tudo muito bem embalado por uma roupagem pop. Finalista do TOCA Revela, tem previsão de lançar um EP com três músicas em parceria com o produtor Dudu Marote.

Imagem: Thaís Veronica/Divulgação

Viviane Batidão

Auto-intitulada Rainha do Tecnomelody, Viviane Batidão trabalha há mais de 25 anos os ritmos do Pará. Nesse tempo, gravou mais de uma dezena de discos e DVDs, se consolidando como um dos grandes nomes da música do Norte do Brasil. Entre seus hits, estão "Galera da Golada", "Eu Te Venero" e "Olha Bem pra Mim" - seu primeiro sucesso, com mais de 3 milhões de plays no Spotify.

Este ano, foi indicada a duas categorias no Prêmio Multishow, levando o troféu na categoria "Brasil" como representante do Norte. Em 2024, lançou uma regravação de "Olha Bem Pra Mim" com a cantora de forró Solange Almeida e participou do show de Ludmilla em Belém.