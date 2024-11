Adele lança álbum de vinil de R$ 2.000 com gravação de shows em Las Vegas

Adele, 36, anunciou nesta terça-feira (26) o lançamento de um álbum especial gravado ao vivo durante os shows de sua residência em Las Vegas, "Weekends with Adele".

O que aconteceu

Gravado durante o show "Weekends with Adele", o vinil traz músicas de todo o catálogo da cantora. Entre elas, estão "Hello", "Rolling in the Deep" e "Someone Like You".

O disco está em pré-venda por 280 libras (cerca de R$ 2.000). Será disponibilizado exclusivamente em vinil. O lançamento oficial será em fevereiro de 2025.