Pabllo Vittar, Ajuliacosta e Gaidaa são atrações do Coquetel Molotov 2024

Amaro Freitas se apresenta na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação/Rock In Rio





No Palco Natura, estão programados as apresentações do cantador e performer Fykyá, do povo Pankararu do Sertão de Pernambuco, de Nailson Vieira, brincante da Zona da Mata e do pianista Amaro Freitas, pernambucano que desponta na cena do jazz internacional.



A banda paulista Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo vem ao Recife pela primeira vez, assim como Gaidaa, cantora de raízes sudanesas.

Se apresentam também, Ventura Profana e a banda Luísa e os Alquimistas, em sua despedida dos palcos.

No Palco Kamikaze, o funk toma conta com shows de Tati Quebra Barraco, Mu540 e uma apresentação especial da festa Baile Charme com Corello DJ.

O palco ainda traz DJs como BJ3, DANDARONA, SPEEDTEST, Paulete Lindacelva e Zoe Beats, além do franco-malaio RONI e de Ramon Sucesso, conhecido como o Rei do Beat Bolha.

Serviço:



Festival No Ar Coquetel Molotov - 21ª Edição

Data: Sábado - 7 de dezembro de 2024 - A partir das 15h

Local: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife/PE



Atrações: AJULIACOSTA (SP), Amaro Freitas Trio (PE), Baile Charme (PE) e DJ Corello (RJ), Dandarona (PE), DJ Ramon Sucesso (RJ), Ebony (RJ), Fykyá & Coco das Antiga (PE), Gaidaa (Países Baixos), Jaloo (PA), Jessica Caitano (PE) & Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE), Luísa e Os Alquimistas (RN), MU540 (SP), Nailson Vieira (PE), Nega do Babado (PE) & Rayssa Dias (PE), Pabllo Vittar (MA), Paulete Lindacelva (PE), RONI (França), Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo (SP), SPEEDTEST (RJ) convida Chediak (MG), DJ BJ3 (PE) e Zoe Beats (PE), Tati Quebra Barraco (RJ), Ventura Profana (BA) e Zaynara (PA)



Ingressos: R$ 80 (meia), R$ 90 (social), R$ 160 (inteira)

Ponto de venda online: Shotgun https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-no-ar-coquetel-molotov-2024



Pontos físicos no Recife:

Think Collection Rules (R. das Ninfas, 269, Soledade)

Barchef RioMar (RioMar Shopping, Pina)