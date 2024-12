Quais artistas bombaram nas buscas por shows no Brasil em 2024? Veja lista

Em seguida veio a "residência" de Bruno Mars no Brasil, que teve 14 apresentações entre outubro e novembro.

À frente de outras estrelas gringas, em terceiro lugar, ficou a turnê nacional de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Veja abaixo a lista completa

1 - Madonna

2 - Bruno Mars

3 - Caetano & Bethânia

4 - Linkin Park

5 - Travis Scott

6 - Mariah Carey

7 - Alok em Brasília

8 - Natiruts

9 - Gilberto Gil

10 - Andrea Bocelli



A lista mostra as principais tendências de buscas por shows. Ela é baseada nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o anterior.

Não é correto afirmar que os termos da lista foram os shows mais pesquisados do ano. A lista representa os assuntos e termos mais aquecidos do ano, que mais cresceram no Google ou que mais estiveram em alta em 2024.