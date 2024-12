Guitarrista Kiko Loureiro fala sobre seguir solo: 'Não foi porra-louquice'

Sempre tive grandes cantores do meu lado, Andre Matos, Edu Falaschi. No Megadeth, o Dave me incentivava a cantar. Isso foi me dando mais segurança de cantar e me divertir. Fui tendo aula com o Alírio [Netto]. É um bom jeito de fazer uma surpresa. Kiko Loureiro

Satisfeito com a recepção da turnê, mesmo sabendo que o público de música instrumental é menor, ele já anunciou um retorno ao Brasil entre o final de maio e o começo de junho de 2025. Desta vez, seu convidado especial será ninguém menos do que Marty Friedman, guitarrista americano também conhecido por sua passagem pelo Megadeth.

Tento fazer o show com mais cara de banda. Andando mais pelo palco, mais celebração assim. Tava acostumado com uma coisa mais intimista, um SESC. Consegui chegar num bom equilíbrio, mais entertainer. Menos sisudo do que um show de jazz. Kiko Loureiro

O futuro

Mesmo morando na Finlândia, considerado o país com a maior concentração de bandas de metal do mundo (proporcionalmente, cerca de 53 bandas para cada 100 mil habitantes, de acordo com um estudo amador feito por um usuário do Reddit), Kiko ainda está pouco integrado com a turma de lá para pensar em desenvolver um projeto local. "Conheço um pouco a galera, tem as bandas daqui, tem os estúdios... Tem as bandas já estabelecidas, Amorphis, Nightwish, Stratovarius... Mas nunca rolou."