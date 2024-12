Sofia Malta e Yori estão na grande final; escolha o campeão do TOCA Revela

0:00 / 0:00

Já a dupla Yori apresentou uma versão de "Realidade" com novos arranjos - deste vez mais groovada e dançante, surpreendendo a audiência.

"Você esperava esse arranjo?" perguntou o apresentador Arape Malik para sua colega Larissa, que responde boquiaberta que não.

Fernanda concordou, ao final das duas apresentações, que a régua, que já estava alta, cresceu ainda mais - e com razão, porque durante o episódio foi revelado um novo prêmio para o vencedor.

Agora, além de ganhar a gravação de um EP produzido por Dudu Marote, o campeão do TOCA Revela - O Reality, vai se apresentar durante o CarnaUOL. O evento, que abre o Carnaval de São Paulo, vai rolar no dia 8 de fevereiro no Allianz Parque com ninguém menos que Christina Aguilera como headliner.