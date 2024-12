Universo Spanta 2025 amplia line-up e anuncia Baco Exu do Blues e Ilê Aiyê

O rapper Baco Exu do Blues e a banda afro Ilê Ayê são as novas atrações confirmadas para o Universo Spanta 2025, que acontecerá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Toca divulga atualização do line-up com exclusividade.

Baco Exu do Blues completa o line up do Palco Guanabara no segundo sábado do festival, dia 18 de janeiro. Data ainda tem shows de Ludmilla, Belo e Simone Mendes. O cantor e compositor vai apresentar no Spanta novos sucessos como "Piscina Vazia" e "Pausa da sua Tristeza", além de outras músicas de seu repertório como "Te Amo Disgraça", "Samba In Paris" e "Lágrimas".

Para completar as homenagens ao carnaval baiano, no último domingo do festival, dia 19 de janeiro, o Ilê Ayê apresenta o show de comemoração de 50 anos de fundação no Palco Lapa. O primeiro bloco afro do Brasil traz a Band' Aiyê formada exclusivamente por músicos afrodescendentes, que apresentam um show de samba afro, gênero musical oficial do bloco, com destaque para a percussão, que tanto já caracteriza a música baiana. No mesmo dia, no Palco Guanabara, acontece uma homenagem aos 40 anos do Axé, com ícones do carnaval baiano: Bell Marques, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. E, no Palco Lapa, a festa vai comemorar os 75 anos do trio elétrico com Armandinho, Dodô e Osmar, a banda É o Tchan e a nova geração com a dupla Rafa & Pipo Marques.