Fluminense procura Tottenham e quer o atacante Richarlison para a temporada 2025

Atualmente, o atacante está em tratamento de uma lesão na coxa, um problema que já enfrentou durante a temporada passada. Em 2023/34, Richarlison perdeu 124 dias por quatro lesões, duas no joelho. Na temporada atual, que ainda está na metade, foram 91 dias ausentes por duas lesões.

Pelo ritmo de jogo abaixo do normal, o atacante é reserva no Tottenham. Quando entra, porém, tem correspondido. Em 31 jogos na temporada 2023/24, ele fez 12 gols e deu quatro assistências. Nesta temporada, até o momento, ele jogou sete vezes, marcou uma e deu um passe para gol.

A assistência foi justamente na última partida em que atuou, contra o Aston Villa, em 3 de novembro. Richarlison entrou aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 34, deu passe para Dominic Solanke marcar. Antes de assistir o companheiro, Richarlison correu para receber a bola. Foi quando sentiu lesão no músculo posterior da coxa. Desde então, ficou fora de cinco jogos do Tottenham.

A última convocação para a seleção foi na primeira chamada feita por Dorival Júnior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Nos dois jogos, o técnico optou por um time sem centroavante e, depois, pela entrada de Endrick. Richarlison apenas treinou com o grupo.

Durante a Copa América e os compromissos do Brasil pelas Eliminatórias, o atacante esteve lesionado. Richarlison foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O atacante terminou o torneio como artilheiro do time, com três gols.

Richarlison começou a carreira no América-MG, em 2015, na Série B do Brasileirão. O desempenho chamou atenção do Fluminense, que contratou o atacante em 2016. Na metade de 2017, o Watford o levou para a Inglaterra por 12,5 milhões de euros (R$ 46 milhões na época).