Em São Paulo, Caetano e Bethânia chegam à maior etapa de sua turnê juntos

Destaque da semana

Estrelas de uma das maiores turnês de MPB de 2024, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam à maior etapa de sua temporada de shows, com três datas no Allianz Parque, em São Paulo. Os artistas se apresentam no sábado, no domingo e na quarta (18).

Haverá mais alguns shows extras em 2025. Caetano e Bethânia cantam em Salvador no dia 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Depois os irmãos seguem para uma apresentação no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 15 de março; o encerramento da turnê será em 22 de março, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.