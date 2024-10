Fãs pagam para tirar foto com Bruno Mars de papelão no portão do show em SP

O cantor Bruno Mars começou nesta sexta (4) uma série de seis apresentações em São Paulo, no MorumBis, dentro da turnê brasileira que só termina no dia 5/11, em Belo Horizonte. O público, que não enfrentou grandes filas quando os portões foram abertos, às 16h, aproveitou para registrar a ocasião com a ajuda de fotógrafos que foram vender sua arte na entrada do estádio.

O que aconteceu

Os fãs de Bruno Mars, conhecidos como hooligans, bombaram as vendas de fotos polaroids impressas ou distribuídas on-line em frente ao estádio do MorumBis. Luiz Agostinho, 30, empreendedor, planejou com a noiva vender fotos polaroides impressas no show do astro havaiano.