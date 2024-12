Augusto Melo afasta risco de saída de Memphis do Corinthians: 'Multa alta'

Presidente do Corinthians, Augusto Melo trouxe bastidores da contratação de Memphis Depay e afastou uma possível saída do atacante para o exterior em 2025.

O que aconteceu

Melo disse que o clube tinha o entendimento que o retorno em campo de Memphis seria rápido. Ele falou sobre o trabalho interno feito no clube alvinegro em analisar o perfil de cada atleta que poderá ser contratado.

De acordo com melo, o holandês não tem regalias e 'é simples como todos'. Ele elogiou o atacante em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.