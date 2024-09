Pineda se dispõe a sair do Journey após show no Rock in Rio: 'Devastado'

Arnel Pineda, 57, vocalista do Journey, voltou a se manifestar sobre o show duramente criticado no Rock in Rio. Ele, inclusive, deixou nas mãos dos fãs da banda de rock a sua continuidade como voz oficial do grupo.

O que aconteceu

Artista reconheceu que a sua exibição em solo brasileiro foi recheada de "falhas". "Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso. É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso".