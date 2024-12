Dudu rescinde com o Palmeiras e fica livre para assinar com o Cruzeiro

É o fim de uma era. Depois de dez temporadas, 462 partidas, 88 gols e 13 títulos, Dudu acertou hoje (12) a sua saída do Palmeiras em uma rescisão amigável. O destino será o Cruzeiro.

O jogador ainda teria mais um ano de contrato e a possibilidade de uma renovação automática para jogar até dezembro de 2026 se batesse a meta com o número de jogos, mas os dois lados acharam melhor terminar a relação, como mostrou o GE.com e confirmou a coluna.

A diretoria entendia que o atleta já estava com um salário muito alto e não estava mais correspondendo em campo, especialmente depois da cirurgia que ele precisou fazer no joelho no ano passado. Enquanto isso, o atleta estava insatisfeito com as poucas chances que recebia.