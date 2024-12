'Todos riram da mesma piada no jantar': Jota.pê explica os 3 Grammy Latinos

Jota.pê também contou sobre como sua infância foi importante para formá-lo como músico. Nascido em Osasco (SP), se mudou aos 7 anos para Sobral (CE) e depois para Fortaleza. "Uma coisa que percebi muito é que a gente saca que São Paulo não é o mundo. Dentro do Brasil, existem muitos países completamente diferentes e, nesse lugar, me mudou muito. Não seria a mesma pessoa, não seria o mesmo artista, se fosse nascido e criado somente em São Paulo."

A trajetória também o ensinou sobre racismo, uma vez que Jota.pê chegou a ser o único negro em uma escola com cerca de 3.000 alunos. "Isso com certeza mexe com a gente", lembra. "Foi uma experiência muito incrível e difícil também. Por causa do racismo, lembro-me de ter estudado em 4 escolas diferentes, porque sempre rolava alguma coisa e meus pais me tiravam (...) Mas aprendi muito, foi bom pro cara que eu sou hoje."

Depois do colégio, Jota.pê chegou a cursar design digital, mas acabou por desistir e focar na música. "Eu trabalhava, fazia faculdade e tocava em barzinho. Não dá, não tem hora no dia pra fazer tudo isso, e bem", lembra. "Me convenceram de que eu não ia conseguir ganhar dinheiro trabalhando com música, então eu fiz de tudo, e de nada eu gostava tanto quanto de música. Resolvi desistir quando uma vez fui tentar tocar violão para relaxar, estressado, dormi em cima do violão e acordei com a marca das 6 cordas na cara. Eu fiquei muito nervoso."

Nos bares, era comum ouvir o artista tocando Djavan, Seu Jorge, Ana Carolina, Chico César e até Skank. Mas essas não foram as primeiras apresentações de Jota.pê, que, aos 15 anos, já tinha banda de rock. "As primeiras composições foram sobre romancezinhos da adolescência", lembra. "Com o tempo fui explorando outros assuntos."

Em 2017, ele participou do The Voice, no time de Lulu Santos. A intenção era conhecer pessoas —não só os jurados famosos, mas a banda que o acompanhava e os outros artistas. Mas o programa o fez receber até uma "validação" dos parentes por aparecer na TV. "Foi muito mais um empurrão pessoal do que resultado de mídia", conta. "Um empurrão pra não parar de fazer música."