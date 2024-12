Thiaguinho faz suspense sobre possível volta com Péricles: 'A gente se ama'

Duas turnês ao mesmo tempo

Thiaguinho encerra 2024 satisfeito com a repercussão positiva de suas músicas. Para o próximo ano, ele já iniciou cuidados com o corpo e a mente para enfrentar maratona de shows do projeto "Tardezinha" e do seu novo álbum solo "Sorte". "A Tardezinha, por mais que tenha um tamanho gigantesco na minha carreira, é um projeto. São 30 shows da Tardezinha e o resto são shows da turnê Sorte. Então eu faço duas turnês ao mesmo tempo".

Thiaguinho será garoto propaganda da campanha de natal da Seara Imagem: William Castro

É sempre um ano muito feliz quando tem a Tardezinha, mas é um ano que também demanda muito da minha saúde. Então eu estou me preparando pra isso, me preparando psicologicamente e emocionalmente também. A Tardezinha virou um fenômeno, ano passado a gente acabou virando a maior turnê da história da música popular brasileira.

Edição de 2025 de A Tardezinha, segundo Thiaguinho, ainda é uma "incógnita", mas promete superar e surpreender os fãs. "Ano que vem promete ser maior ainda. É um lugar que me sinto em casa pra caramba, é um lugar que sinto à vontade. Os convidados não estão definidos ainda, nem sempre tem convidado. A Tardezinha é uma incógnita total, não tem repertório, é um lugar muito gostoso e onde me sinto muito em casa".