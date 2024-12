Chiquinho Scarpa expõe motivo para não ter filhos: 'Ninguém quer trabalhar'

Chiquinho Scarpa, 73, descartou a possibilidade de ter herdeiros e criticou a geração Z.

O que aconteceu

O socialite afirmou que não terá filhos pois a geração Z não quer trabalhar. "O mundo não está mais preparado para receber uma criança", disse no programa Sensacional (RedeTV!), apresentado por Daniela Albuquerque. "Os filhos dos meus amigos, ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, eu não sei onde essa juventude Z vai parar, porque é difícil inclusive no trabalho: você pegar uma pessoa de 20 anos e colocar uma pessoa de 50 não funciona. Então, é uma coisa lamentavelmente. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, ninguém quer trabalhar."

Chiquinho Scarpa contou que nunca foi ao mercado, mas tem boas memórias da época em que ia à feira com os amigos. "A gente saía à noite, todo mundo de porre, no quarteirão de casa a gente sentava e tomava um caldo de cana com vodca e comia aquele pastelzão grande. Era uma delícia."