Whindersson arremessa pantufas de R$ 490 no Rock in Rio: 'Era minha missão'

Já virou tradição Whindersson Nunes — ou melhor, Lil Whind — fazer uma "chuva" de tênis personalizados em seus shows. No Rock in Rio, nesta quinta, não foi diferente — o rapper apresentou um show elogiado no Palco Supernova.

O que aconteceu

Whindersson Nunes arremessou pantufas de R$ 490 em direção ao público. Dario Mittmann, estilista responsável pelos figurinos usados no Rock in Rio, criou um modelo exclusivo que foi distribuído durante o show. As pantufas desenvolvidas são uma extensão do trabalho do estilista, que as lançará em sua nova coleção na SPFW, em outubro.

O gestor comercial Rodrigo Pacheco, 24, foi ao Rock in Rio com uma missão: conquistar um tênis personalizado do artista. "Vim ao show dele em 2022 e não consegui pegar. Ele avisou que teria de novo e eu falei: 'Tenho que pegar'. Era minha missão. É uma boa recordação. Sou muito fã. É difícil ter show dele no Rio… Gosto do flow dos caras do Nordeste: Whind, Matuê, Teto."