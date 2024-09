O quarto dia de Rock in Rio, nesta quinta-feira (19), garantiu momentos de diversidade à Cidade do Rock. Do samba ao pop, passando pelo funk, e com o trap se consolidando cada vez mais como "o novo rock", o início da segunda semana do festival foi uma divertida mistura de ritmos e cores.

Quem não gosta de samba...

19.set.2024 - Ferrugem se apresenta no Palco Sunset do quarto dia de Rock in Rio Imagem: Leo Franco/AgNews