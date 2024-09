Black Pantera comenta música que 'furou bolha': 'Choro ao ler comentários'

O trio Black Pantera comentou o processo de criação de "Tradução", um de seus maiores sucessos, em entrevista ao No Tom, programa apresentado pelo locutor e jornalista Zé Luiz e a cantora e compositora Bebé Salvego.

Em meio aos quatro álbuns de estúdio, um ao vivo e um EP, foi com a música "Tradução" que a banda extrapolou seu público de crossover thrash.

A canção, que homenageia as mães trabalhadoras do Brasil, "furou a bolha" ao cantar de forma sensível o dia a dia de várias mulheres e conseguiu alcançar as rádios. "Furou a bolha porque fala de racismo estrutural de uma forma tão poética", diz Pancho.