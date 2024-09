Do rock ao death metal, mulheres dominam palco Supernova neste domingo

"[Em 2022] foi incrível porque o palco ficava em um lugar bastante privilegiado, era uma passagem, então muita gente que não conhecia a banda acabou passando, parando", contou Fernanda Lira em entrevista ao TOCA.

Agora elas divulgam o segundo disco, "Shades of Sorrow". "Acho que essa é a maior diferença, e agora a gente já tem uma base de fãs muito mais sólida também do que naquela época, por questão de estrada, de correria, de evolução natural da carreira mesmo".

O desafio é conquistar o público mais estritamente roqueiro. "A gente tem essa segurança dentro do metal, mas o público do rock, que é, por exemplo, do Evanescence, são poucas as pessoas que eu imagino que conheçam a Crypta. Então vai ser um dia muito interessante para desbravar esse novo campo".

A Crypta já fez turnê na Europa e entrou nas paradas dos EUA, algo que foi alcançado por poucos nomes do Brasil, como o Sepultura. Aliás, com o "encerramento das atividades" do Sepultura, e o anúncio da pausa sabática do Angra, a Crypta já começa a ser apontada como a próxima maior banda de death metal no Brasil em atividade.

Mas Fernanda Lira prefere manter o pé no chão. "Tem outras bandas aí que a gente conhece, já fez tour, que eu era fã muito antes de querer pensar em ser banda, e que eu acho que caberiam super nesse título. Por mais que eu reconheça o papel que a Crypta tem prestado na cena, tenho sempre um cuidado de manter muito o pé no chão".

Ela entende que os elogios são uma validação do trabalho da Crypta. "Para as pessoas pensarem isso, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, então eu prefiro olhar pelo lado de uma incrível validação do corre mesmo. Não me sinto muito confortável em estar nesse lugar, mas eu absorvo o elogio".