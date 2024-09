'Histórico': Luedji Luna, Tássia Reis e Xênia França se unem no Rock in Rio

Nosso espaço de direito. Fazemos parte dessa geração que tem construído o novo com excelência. A gente está entregando para a música brasileira o que há de melhor. Nós e outras cantoras negras. É importante estar ali, juntas. Para mostrar que não sou a única. Nós somos várias e diversas. Para mostrar que temos estéticas diferentes musicalmente, não nos parecemos fisicamente, nós, mulheres negras, não estamos dentro do mesmo bolo, não somos uma massa corrida. Somos diferentes em modo de pensar, modo de agir no mundo... Vai ser bonito ter essa diversidade contemplada no palco.

Luedji Luna

A Splash, Luedji conta que Tássia e Xênia vão cantar duas músicas cada, sendo uma com a anfitriã e outra, sozinhas no palco. "Elas vão brilhar sozinhas. Uma plataforma importante, milhares de pessoas vão estar vendo, televisionado. Elas vão ter o momento delas".

"Lua Soberana", releitura cantada por ela e Xênia na abertura de "Renascer", vai estar no setlist, garante Luedji. "É um hit. É a oportunidade de as pessoas associarem a voz à face. A nossa voz estava todas as noites nas casas brasileiras, mas não, necessariamente, as pessoas sabem quem estão cantando. Cantar essa música no Rock in Rio é estratégico nesse sentido. Reconhecer as vozes de quem abre a novela."

Essa é a segunda vez de Luedji no evento — a primeira foi ao lado de Liniker — e chega logo depois de ela criar seu próprio festival, o "Manto da Noite". "Faço tudo para me divertir... Levo a estética do Manto da Noite para o Rock in Rio, uma mistura de neosoul com R&B e jazz, vai ter rap com a Tássia também."

As convidadas

Tássia Reis, que recentemente lançou o álbum "Topo da Minha Cabeça", está muito animada para apresentação e revela que vai escrever algo exclusivo para a apresentação com Luedji. "Para toda cantora, ainda mais independente, estar num palco mainstream é um checklist na lista de coisas a se fazer", celebra.