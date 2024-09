Despedida ou retorno: Nx Zero revela qual o futuro da banda pós show no RiR

Principal atração do Palco Sunset no 2º dia de Rock in Rio, o NX Zero bateu um papo exclusivo com o Toca, do UOL, e contou em primeira mão qual será o futuro do grupo.

Ao serem questionados por MC Taya se o show no festival marca o fim da banda ou um retorno, o vocalista Di Ferrero, 39, responde que a apresentação marca a conclusão de uma fase. "É um ciclo, a gente está encerrando um momento da nossa vida e carreira, que foi lindo, a gente se reconectou como irmão, como família e com o público."