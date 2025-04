Coachella 2025: 5 shows que causaram 'FOMO' e não têm previsão pro Brasil

1. Beth Gibbons (Portishead)

A voz do trip hop reapareceu em carreira solo no Coachella, com uma performance densa, com poucos vídeos ou registros oficiais nas redes. Sabe-se apenas que Beth cantou o sucesso "Glory Box", da sua banda, o Portishead, algo que ela raramente faz em apresentações solo. A última vez dela no Brasil foi em 2003 com o Portishead. Já se passaram mais de 20 anos...

2. The Prodigy

Pioneiros do eletrônico com DNA punk, o grupo britânico voltou a fazer shows insanos, mesmo após a morte do vocalista Keith Flint, mas não dão as caras no Brasil desde 2009.