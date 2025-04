Belo faz show surpresa na Paulista e faz mistério sobre show em festival

Belo se prepara para um novo momento especial em sua carreira. O cantor falou com o TOCA durante um pocket show surpresa, realizado na Avenida Paulista no domingo (14), em comemoração ao Dia do Beijo.

O artista revelou que vai gravar um novo DVD no dia 25 de abril, no Terra SP, casa de shows na zona oeste da capital. "Vai ser um trabalho lindo, muito esperado, e que vem com muito carinho pro público", disse Belo.