Toca aí: vocalista do Wry indica bandas brasileiras da cena alternativa

Mario Bross, vocalista do Wry, chega agora no Toca Aí com indicações finas para quem curte rock alternativo brasileiro. Se você curte post-punk, new wave e pop inovador, anote essas dicas.

O líder da banda, que se tornou referência no cenário indie rock nacional desde o final dos anos 1990, abriu para o TOCA que tem curtido muito as garotas do The Mönic, banda de post-punk e new wave que traz uma pegada de girl power.



Além delas, Mario indica Herzegovina e Justine, banda de shoegaze que agora está cantando em português -- e que, assim como o Wry, também é de Sorocaba, interior de São Paulo.



Acesse @toca_uol em todas as redes e acompanhe as novidades da música brasileira no TOCA.