Laboratório virtual: IA replica personalidade humana com 85% de precisão

A chave do sucesso do estudo, descrito em artigo publicado em 15 de novembro no banco de dados arXiv, está na metodologia. Em vez de utilizar questionários simples ou dados demográficos, os investigadores optaram por entrevistas qualitativas que lhes permitiram captar nuances pessoais únicas.

"Podemos criar um agente de uma pessoa - uma réplica de IA - que capture muitas de suas complexidades e naturezas idiossincráticas", disse Joon Sung Park à revista científica New Scientist.

Testes comprovam precisão

Para verificar a precisão das réplicas digitais, os pesquisadores submeteram tanto os participantes como suas duplicatas virtuais a uma série de testes duas semanas depois.

Um detalhe revelador surgiu quando os humanos repetiram os mesmos testes: eles somente acertaram suas próprias respostas originais 81% das vezes, o que mostra que as pessoas variam suas respostas ao longo do tempo.

Por sua vez, tendo em conta essa variabilidade natural, os agentes de IA alcançaram uma precisão efetiva de 85% e, o que é ainda mais significativo, superaram em 14 pontos percentuais os modelos tradicionais de previsão demográfica até agora utilizados.