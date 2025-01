Misterioso campo magnético da Terra poderá ser desvendado em ilha na Amazônia

Para entender a história do campo magnético e projetar seu futuro, são necessários modelos computacionais. E "para criar modelos e para entender os fenômenos magnéticos da Terra, é fundamental que sobre a superfície estejam distribuídos observatórios que monitorem o campo magnético", explicou o diretor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA), Cristiano Mendel.

Fundado em 1957, o Observatório Magnético de Tatuoca ajuda a desvendar o campo magnético da Terra. As informações são importantes para a ciência básica, para o conhecimento das profundezas do planeta e para desenvolver aplicações práticas, como a navegação de satélites. Além disso, o observatório está em posição estratégica para entender dois fenômenos: o equador magnético e a corrente eletrojato equatorial.

"Em Tatuoca são feitas medidas muito relevantes para a compreensão da estrutura, dos processos, das variações do campo da Terra e da interação do campo magnético da Terra e do Sol. Tudo isso é importante para a operação de satélites, linhas de transmissão e vários outros sistemas tecnológicos fundamentais em nossa sociedade", destacou André Wiermann, tecnologista sênior do Departamento de Geofísica do Observatório Nacional (ON), órgão responsável pelo observatório de Tatuoca.

História política, social e científica

Antes de se tornar um centro de pesquisa, a pequena ilha foi palco de acontecimentos importantes na região. Um deles ocorreu durante a Cabanagem, uma revolta contra o governo imperial, durante o período Regencial. Em agosto de 1835, o marechal Manuel Jorge precisou evacuar Belém por conta do avanço dos insurgentes e acabou montando seu quartel em Tatuoca.