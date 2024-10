Satélites da Starlink 'cegam' telescópios e arriscam provocar apagão astronômico

Os altos níveis de poluição de rádio da órbita próxima à Terra se somam à interferência vinda de outras fontes de radiação antropogênica no solo, como telefones celulares e torres de transmissão, e levarão à redução da sensibilidade dos radiotelescópios em determinadas situações.

Isso também não se limita aos operadores de radiotelescópios. Embora os grandes telescópios ópticos operem usando o espectro de luz visível, a presença de dezenas de milhares de satélites em órbita da Terra corre o risco de refletir luz em direção a esses telescópios.

A consequência pode ser o aparecimento de "manchas" de luz nas imagens obtidas por esses instrumentos. Vazamentos de luz nem sempre podem ser removidos, manchando dados valiosos de observação.

Como evitar um apagão astronômico?

Embora as redes de telefonia celular e a poluição de rádio de outras fontes eletrônicas no nível do solo possam interferir nas observações espaciais, essas emissões são controladas por órgãos reguladores como a União Internacional de Telecomunicações.

No lado do espaço, a história é diferente. Com poucas regulamentações sobre as operadoras de satélites, a comunidade de pesquisa depende da criação de interações de boa-fé com as empresas que colocam tecnologia no espaço.