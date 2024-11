Ações da Tesla disparam com vitória de Trump na corrida presidencial dos EUA

Trump disse que estabeleceria uma comissão de eficiência governamental liderada por Musk, se vencesse.

"Ainda não está muito claro o que acontecerá com os subsídios para veículos elétricos. É provável que uma política mais conciliatória seja adotada", disse Susannah Streeter, head de money and markets da Hargreaves Landsown.

"É provável que ele queira manter Elon Musk ao seu lado e, se o prometido papel consultivo do governo for concretizado, Musk exercerá mais influência."

No final do mês passado, Musk disse esperar que as vendas de veículos da Tesla cresçam de 20% a 30% no ano que vem.

