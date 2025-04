Como acessar uma página da internet que saiu do ar?

Aparecerá uma tabela com uma linha do tempo sobre o calendário de cada ano. Ao clicar em uma data, você poderá acessar um link que te levará a uma página arquivada do site desejado, com a aparência que ele tinha naquele dia —mas vale o adendo que sites em Flash costumam não aparecer.

Em tempo: a fundação que mantém a máquina do tempo da internet oferece muito conteúdo além das páginas antigas. Vale a pena vasculhar o site, que oferece filmes completos, músicas, podcasts e diversos tipos de material multimídia que estão sob domínio público.

*Com reportagem de junho de 2020