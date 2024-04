Robô humanoide se contorce tanto que até lembra o 'Exorcista'; veja imagens

Depois de aposentar seu antigo robô humanoide hidráulico Atlas, famoso por dançar e fazer movimentos de parkour, a empresa Boston Dynamics anuciou na última semana uma nova geração da tecnologia: o Atlas elétrico.

O visual dele é até diferente do modelo aposentado, mas o que chamou a atenção de muitos internautas e da imprensa estrangeira envoveu movimentos que o robô faz dignos do clássico filme "O Exorcista" (1973), com a icônica cena de uma garota se movimentando de maneira impossível para um ser humano.

O que rolou

O novo Atlas é elétrico, possui mudanças em seu design e é equipado com um anel de luz em sua cabeça, que aqui é arredondada. A versão anterior tinha um acabamento mais quadrado.