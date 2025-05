Scanner corporal do aeroporto vê a gente pelado? Entenda como ele funciona

Os equipamentos mais modernos conseguem ainda encontrar traços de explosivos por meio de um jato de ar que mostra partículas impregnadas na roupa ou no corpo.

Nem sempre foi assim. As primeiras versões do scanner corporal de aeroporto, criados entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, utilizavam uma tecnologia conhecida como retroespalhamento. Ao detectar a radiação refletida da pessoa, ela revelava detalhes do corpo do passageiro. Com isso, eram muito mais invasivas.

A tecnologia que substitui o detalhamento do corpo humano por um avatar foi desenvolvida como resposta às preocupações de grupos norte-americanos de direitos civis, que lutavam por maior respeito à privacidade dos passageiros.

Outras etapas de segurança

Além dos scanners corporais, é comum que os aeroportos contem ainda com detectores de metal. São os famosos portais que apitam na presença de objetos como moedas, cintos e chaves.

Mas não só. Eles podem soar o alarme, ainda que o indivíduo não carregue esses itens.