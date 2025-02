Como são feitos e para que servem os diamantes artificiais

Como vice-presidente para assuntos legais da Diamond Foundry Europe, Brandys é responsável por todas as questões jurídicas da equipe de 40 pessoas, composta principalmente por engenheiros especializados em química, mecânica e aplicações industriais.

A Diamond Foundry não é a única empresa que produz diamantes artificialmente. Até a De Beers, a maior produtora e comerciante mundial de diamantes naturais, sediada em Londres, está investindo na produção em laboratório.

A rede de joalherias dinamarquesa Pandora, uma das maiores do mundo, anunciou em 2021 que passaria a vender apenas diamantes artificiais, dando como motivo as mudanças no comportamento de compradores mais jovens.

Baixo custo e consciência ambiental

"Nos Estados Unidos já estão sendo comprados mais diamantes cultivados em laboratório do que diamantes naturais", comenta Brandys.

Isso se deve também ao preço mais baixo, que geralmente representa menos de um décimo do preço dos diamantes naturais.