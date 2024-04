Febre do bichinho virtual está de volta, custa caro e tem até Harry Potter

Dar atenção, carinho, comidinha quando estiver com fome. Até parece a rotina de quem tem um pet em casa. Mas, nos anos 90, muitos faziam isso com um bichinho virtual, o Tamagotchi. Você já teve o brinquedo quando era criança? Se a resposta for não, tem uma nova chance agora.

O retorno do bichinho virtual

Um novo Tamagotchi foi lançado no ano passado, e desta vez vem com telinha colorida e possibilidade de ser personalizado. Há até mesmo uma versão em pulseirinha.

De acordo com a OLX, o número de anúncios de Tamagotchi na plataforma registrou aumento de 55% no ano passado.