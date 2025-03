'Leva minutos para acostumar': como é andar no carro da Uber sem motorista

Um carro que se dirige sozinho não é mais coisa de ficção científica: a Uber já está realizando testes em Austin, no Texas (EUA), com veículos autônomos. Nas viagens que Tilt pela cidade, deu para perceber como ele é programado para tentar ser um "condutor exemplar", mantendo uma distância segura do carro da frente, e como é rápido para se acostumar com a ideia.

O que aconteceu

Uber começou a testar corridas autônomas em Austin no início de março. Os veículos sem motorista são fruto de uma parceria com a Waymo (empresa que pertence à Alphabet, dona do Google), que fornece os veículos e a tecnologia. A Uber, que entra com a capilaridade de usuários e manutenção dos carros. A Waymo oferece o serviço em outras cidades dos EUA, mas por meio de um app próprio.

Os veículos são carros elétricos Jaguar iPace, equipados com múltiplos sensores e câmeras. Segundo a Waymo, eles conseguem ter um mapa 3D de três campos de futebol americano de distância. Nisso, conseguem identificar pessoas, carros, gente andando de patinete e tudo que eventualmente está parado ou se mexe que está ao redor. Isso fica claro no mapa ao vivo exibido na tela do carro.