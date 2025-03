Vale a pena ser motorista de app? Startup estima ganhos em 15 cidades

Em São Paulo, por exemplo, um motorista faturou cerca de R$ 8,5 mil trabalhando 60 horas por semana. O lucro, no entanto, excluindo combustível, IPVA e manutenção foi de R$ 4.252,24. Importante ressaltar que o tempo trabalhado é a mediana (mostra uma tendência central entre o universo pesquisado) e a maioria que obteve estes ganhos tem carro próprio.

Como o app descobre as informações?

Aplicativo tem calculadora que ajuda motorista a entender gastos e ganhos. O parceiro do app insere informações sobre expectativa de ganhos e controle de gastos (com gasolina, manutenção, etc).

Usuários pagantes têm acesso a um "semáforo de valores". Com essa função, o app lê a página do aplicativo de transporte e diz se a corrida é boa (cor verde), ok (cor amarela) ou ruim (cor vermelha). As indicações são feitas com base no ganho por km e por hora indicados pelo condutor. Sem o app, motoristas têm menos de dez segundos para decidir se aceitam uma corrida ou não.

Captura de tela do app GigU; solução sinaliza para motoristas corridas que valem a pena com a cor verde Imagem: Reprodução