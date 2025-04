Dona do Google diz que pode vender robotáxis para propriedade pessoal no futuro

Os táxis autônomos Waymo, da Alphabet (subsidiária dona do Google), podem estar disponíveis para as pessoas possuírem no futuro, disse o presidente-executivo Sundar Pichai na quinta-feira, assim como a fabricante de veículos elétricos Tesla se prepara para lançar robotáxis este ano nos Estados Unidos.

A Waymo, que começou como um pequeno projeto de direção autônoma em 2009 e foi desmembrada do Google sete anos depois, expandiu-se lentamente, mas de forma constante, em um mercado de veículos autônomos complicado, que registrou várias baixas devido ao aumento do investimento, requisitos regulatórios rígidos e obstáculos tecnológicos difíceis.

Com mais de 700 veículos em sua frota — 300 dos quais operam em San Francisco — a Waymo é a única empresa dos EUA que opera robotáxis não tripulados que cobram tarifas.