O que acontece com celulares roubados que a polícia não consegue devolver?

Polícia consulta número do IMEI para identificar os donos. "Caso seja possível fazer o processo de forma manual no próprio distrito e com a localização da vítima, o celular será prontamente entregue ao proprietário", explicou o delegado Daniel Borgues, da 1ª seccional de polícia.

Processo é mais demorado no caso de celulares quebrados, descarregados, sem bateria ou com senha de bloqueio. Eles passam por perícia para identificação dos donos. "Eles são encaminhados para o departamento de inteligência para que com a ajuda de um software seja possível quebrar essa criptografia e realizar a extração desse número de IMEI".

Polícia pede que vítimas não vão à delegacia pedir informação do celular perdido. "Quando as autoridades conseguem identificar os proprietários, eles são contatados diretamente pelos oficiais".

E os celulares que não são identificados?

Os celulares sem donos são destruídos. Quando não é possível identificar a vítima, a Polícia Civil solicita uma ordem judicial para a destruição do dispositivo.

Até terça (11), a polícia devolveu 737 celulares após a identificação dos donos. A maioria, 672, foi entregue na capital paulista.