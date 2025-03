Gatonet: Brasil concentra rede com cerca de 400 mil TV boxes infectadas

Brasil soma 37,62% de aparelhos infectados da rede zumbi, portanto quase 400 mil dispositivos. Ao todo foram encontrados dispositivos infectados em mais de 200 países. Após nosso país, os mais infectados foram: Estados Unidos (18,21%), México (6,32%), Argentina (5,31%) e África do Sul (2,19%).

Dispositivos Android de baixo custo são particularmente populares no país. Geralmente, esses aparelhos vêm com aplicações de streaming ilegal pré-instalados. A maioria deles são produzidos na China e distribuídos globalmente

Gavin Reid, diretor de segurança da informação na Humane Security

Dentre as ameaças invisíveis, as principais envolvendo aparelhos infectados no Brasil era "o serviço de proxy residencial". Apesar do nome complexo, o dono da rede zumbi poderia controlar os dispositivos remotamente e usar o endereço IP da vítima para práticas ilegais - como criar contas falsas, ataques cibernéticos ou distribuir spam, por exemplo.

Outras atividades invisíveis das tv boxes infectadas incluem a exibição de propagandas em segundo plano. Pesquisadores também detectaram a abertura de vários anúncios em navegador, além de clique automático em propagandas.

Na prática, o dispositivo fica lento (pois fica fazendo várias atividades em segundo plano), gasta mais dados e gera dinheiro de anúncios para fraudadores com cliques fakes. "Essas atividades são invisíveis para o usuário médio, mas tem implicações sérias para a privacidade pessoal e à integridade do dispositivo", explica Gavin.

No Brasil, a Anatel fez uma análise de tv boxes piratas com problemas semelhantes. No caso, elas poderiam ser controladas remotamente e ainda captar informações pessoais dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos de outros dispositivos que estão na mesma rede do aparelho.