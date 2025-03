PetPhone: Como funciona 'smartphone' para pets lançado por startup chinesa

A startup chinesa GlocalMe anunciou o PetPhone, apresentado como "o primeiro smartphone do mundo" para pets, na MWC (Mobile World Congress) 2025, realizada na Espanha.

O que aconteceu

Aparelho funciona como um celular com várias funções para ajudar tutores no dia a dia. O dispositivo deve ser colocado no pescoço dos pets, como uma espécie de coleira, e faz uso de microfones para reconhecer se os latidos ou miados estão agitados demais.

Faz ligações para os animais através de um aplicativo que se conecta ao PetPhone. Caso queira, o tutor pode ativar uma mensagem de áudio gravada para tentar acalmar o animal. Também é possível ligar ou enviar uma mensagem de voz em tempo real.