Vem aí a TV 3.0? Como funciona novo padrão previsto pelo governo federal

Além disso, a nova tecnologia promete qualidade de imagem que pode chegar ao 8K, som imersivo, como no cinema, e ferramentas de segurança e acessibilidade.

A interatividade pode permitir conexão direta com serviços públicos pela televisão e proporcionar também novos modelos de negócios, por meio da oferta e consumo de propagandas e ambiente de compra e venda.

Para essa migração, a indústria deverá atuar na produção de equipamentos e conversores para que seja efetivada a integração dos sinais abertos com a internet.

A nova tecnologia foi enaltecida pelo presidente Lula em evento no início de abril. "Vem aí a TV 3.0, um sistema que vai promover o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso a uma televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para os brasileiros", afirmou Lula.