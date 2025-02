Vai com celular no bloco? O que fazer em caso de furto e roubo no Carnaval

? som original - Tilt UOL

4. Android: Busca e bloqueio do celular

Para encontrar, bloquear ou limpar um dispositivo Android que foi roubado ou furtado é necessário que ele esteja: ligado, conectado a uma Conta do Google, com os dados móveis ligados ou conectado com um wi-fi, visível no Google Play, além da localização e o serviço "encontre meu dispositivo" ativado.

O caminho para encontrar essas duas opções pode mudar de aparelho para aparelho, mas elas sempre vão estar na parte de configurações.

As funções descritas acima podem ser feitas a partir do acesso ao site, onde será necessário fazer o login na Conta do Google. Se você tem mais de um smartphone, clique no perdido na parte superior da tela. Caso o celular tenha mais de um perfil de usuário, faça login com uma Conta do Google que esteja no perfil principal. Depois disso, o smartphone receberá uma notificação e no mapa você verá onde ele está em uma localização aproximada, não exata.

Se não conseguir encontrá-lo, aparecerá o último local conhecido dele. Depois disso, ao clicar em ativar bloqueio e limpeza, você poderá escolher entre: