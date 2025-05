'Haverá sinais': estes são os indícios de que você está caindo em um golpe

A urgência também é utilizada no chamado "golpe do pedido de pix", aquele no qual o fraudador clona o WhatsApp de alguém e entra em contato com parentes para pedir dinheiro.

3 - PREÇO BAIXO

Quem não gosta de comprar um produto dos sonhos com aquele descontinho, não é? À primeira vista, a ideia pode até parecer boa. O problema é que por trás pode ser um golpe, alerta a Silverguard.

Pesquise a reputação da empresa e/ou do site que oferta o produto e verifique a URL (campo no navegador que contém o endereço da página) para saber se, de fato, condiz com a da loja virtual de verdade.

Se a oferta do produto ou serviço está muito abaixo do preço ou boa demais pra ser verdade, geralmente é golpe.