'Modo ladrão': Apple lança nova proteção contra roubo; saiba como acionar

A Apple liberou uma nova atualização, o iOS 17.3, para iPhones compatíveis. Com isso, donos do telefone da empresa agora contam com proteção extra contra ladrões.

O que aconteceu

Proteção para Dispositivo Roubado é o nome do recurso adicionado ao iOS 17.3 —liberado no último dia 22 de janeiro para iPhones SE (2ª e 3ª geração) e todos a partir do iPhone XR. Para ter acesso a ela, basta estar conectado à internet e ir em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Trata-se de um recurso opcional que, quando ativado, incluirá uma série de dificuldades para quem tentar: