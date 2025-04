Ataque hacker paralisa maior produtor de fármacos contra câncer do país

O Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas), em São Paulo, está há uma semana com as atividades praticamente paralisadas devido a um ataque cibernético. O instituto é fornecedor do maior número de radiofármacos do Brasil, usados no tratamento e diagnóstico do câncer e outras condições.

O que aconteceu

Incidente cibernético foi comunicado no dia 28 de março. Como consequência, o site da instituição está fora do ar, além disso, servidores e estações de trabalho estão paralisados. Também foi suspensa a produção de radiofármacos e radioisótopos, usados para tratamento e diagnóstico de câncer e outras enfermidades.

No último fim de semana foi feito o isolamento de toda a rede computacional do Ipen para redução de danos. Ainda não se sabe a motivação do ataque.