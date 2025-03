Celular Seguro irá enviar mensagem no WhatsApp a celulares roubados

Para que o celular receba a mensagem, ele deverá estar no modo de recuperação. Esta opção foi acrescentada pelo ministério na atualização de dezembro de 2024, e bloqueia a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, mas sem desativar o IMEI do aparelho. No outro modo, de bloqueio total, o IMEI também é desativado, impossibilitando o uso do novo recurso.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça que, além da notificação do roubo via Celular Seguro, é importante registrar o boletim de ocorrência. A novidade no sistema deverá ser lançada nesta semana, mas ainda não há um dia definido.

O Celular Seguro está disponível tanto para Android, quanto para iOS. Basta pesquisar por "Celular Seguro BR" na loja de aplicativos. Para usá-lo, é necessário ter uma conta Gov.br.