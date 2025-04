Funcionário coletou biometria de 80 clientes da Claro para empréstimo falso

Um funcionário de uma loja da Claro é suspeito de coletar indevidamente a biometria facial de 80 clientes da operadora para realizar empréstimos e roubar o dinheiro, segundo investigação da PC-SC (Polícia Civil de Santa Catarina).

O que aconteceu

Operação Fakemetria mirou funcionário de loja autorizada da Claro que coletava biometria facial de clientes em Joinville (SC). O suspeito, que trabalhava no atendimento a clientes, pedia uma foto da pessoa durante a compra de linhas telefônicas.

A imagem era usada para abrir contas no nome do cliente em bancos digitais e liberar microcrédito. O consumidor não tinha como desconfiar, porque a maioria das operadoras exige biometria facial para determinados procedimentos — em alguns casos, tem operadora que usa até a voz do cliente.