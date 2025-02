Meteoro de lixo? Luzes no céu chamam atenção no Nordeste; veja vídeo

Luzes foram vistas no céu na região do Nordeste brasileiro. Os registros foram feitos no estado de Alagoas e compartilhados na página do Instagram da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros.

No vídeo, três traços de luz aparecem caindo do céu. Um astrônomo ouvido por Tilt afirma que o fenômeno é lixo espacial.

O que aconteceu

Fenômeno é conhecido como meteoro artificial. "Todo fenômeno luminoso no céu é chamado de meteoro. Ele pode ter origem natural ou artificial. O evento ocorrido no Nordeste foi um meteoro artificial, resultado da reentrada de lixo espacial", afirma o astrônomo Marcelo De Cicco, membro efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira a Tilt.